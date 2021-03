Van Aert kan Pogacar met gewonnen tijdrit niet meer van eindzege afhouden

Voor aanvang van de afsluitende tijdrit was wel duidelijk dat er iets heel geks moest gebeuren om Tourwinnaar Pogacar nog uit zijn blauwe leiderstrui te fietsen. De enige overgebleven belager was Van Aert, runner-up bij het vorige WK tijdrijden, maar het verschil van 1 minuut en 15 tellen zou normaal gesproken te groot moeten zijn. De rit tegen de klok in en rond San Benedetto del Tronto was immers maar tien kilometer lang.

Ruim voordat de mannen van het algemeen klassement op het startpodium arriveerden, was al gebleken dat er hoe dan ook een kleine verrassing in de maak was. Na acht opeenvolgende tijdritoverwinningen beet wereldkampioen Filippo Ganna zich namelijk stuk op de 11'15" van Stefan Küng. Vijf tellen was op de streep het verschil tussen de Italiaan en de Zwitser in de Europese kampioenstrui. Toen ook concurrenten als Kasper Asgreen, Geraint Thomas en João Almeida vervolgens niet aan Küngs tijd kwamen, werd duidelijk dat ook in de strijd om dagsucces naar Van Aert en Pogacar gekeken zou moeten worden.

Uiteindelijk was het Van Aert die Küng van de ‘hot seat’ stootte. Bij het tussenpunt lag de Belg in het paars van de puntentrui één seconde voor op de leider en bij de aankomst had hij dat gat uitgebouwd naar zes tellen. Tegelijkertijd was ook klassementsleider Pogacar bezig aan een goede tijdrit. Hij deed wat hij moest doen, gaf slechts twaalf seconden toe en won zo de Tirreno bij zijn eerste deelname.

Van Aert: ‘In toekomst vaker voor klassement gaan’

,,Een fantastische start van het seizoen voor mij”, zei Pogacar, die vorige maand ook al de UAE Tour won en aangaf dat hij na de inspanningen van de afgelopen dagen een beetje vermoeid was. Voor Van Aert was de tijdrit in de Tirreno pas zijn eerste van het jaar. ,,Het was heel zwaar, ook al was het maar een korte tijdrit. Ik ben heel blij met deze zege, met bijna alle beste tijdrijders aan de start. Het is voor mij de eerste keer dat ik voor het algemeen klassement rijd en ik word alleen verslagen door de Tourwinnaar. Ik zal dit in de toekomst vaker gaan proberen. Nu kijk ik uit naar de klassiekers.”



Mathieu van der Poel had zijn ultieme inspanning op zondag geleverd en deed het vandaag zoals verwacht rustig aan. Hij heeft zijn zinnen namelijk gezet op Milaan - San Remo, waar hij zaterdag als één van de topfavorieten geldt. Daar krijgt hij opnieuw te maken met Van Aert, die ‘La Primavera’ vorig jaar op zijn naam schreef. De beste Nederlander in de slottijdrit was Sebastiaan Langeveld, hij werd twaalfde op een halve minuut.