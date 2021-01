Van Aert met overmacht naar vierde Belgische titel veldrijden

Samenvatting Milan lachende derde na gelijkspel in topper in Rome, Napoli wint bij Udinese

17:15 Internazionale en AS Roma hebben elkaar vanmiddag in evenwicht gehouden in de topper in de Serie A: 2-2. Daarmee is koploper AC Milan, dat gisteravond al met 2-0 won van Torino, de lachende derde.