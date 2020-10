Van Aert over Van der Poel: ‘Wilde liever dat ik verloor dan dat hij won’

Uit de kopgroep van negen konden in de slotfase vier renners wegrijden: Fransman Florian Sénéchal (die tweede werd), de Italiaan Matteo Trentin (die derde werd) en de Italiaan Alberto Bettiol, die net buiten het podium viel. Van Aert werd achtste, Van der Poel negende. Pedersen, die rijdt voor Trek-Segafredo, veroverde vorig jaar in Yorkshire de wereldtitel op de weg.



,,De groep was net iets te groot om mee naar de meet te rijden, met snelle mannen zoals Wout en John Degenkolb. Het was dus een klein beetje gokken en heb een paar mannen in de gaten gehouden", zei Van der Poel na afloop bij Sporza.



Een van die mannen was dus Van Aert, die met chagrijn voor de camera verscheen: ,,Er was er eigenlijk maar één die naar mij keek. Van der Poel, ja. Die wilde blijkbaar liever dat ik verloor dan dat hij won. Hij is misschien vergeten dat ik al veel gewonnen heb en op een gegeven moment ook kan gokken. Nu hebben we allebei niets. Ik heb gereden om de koers te winnen, maar ik kreeg geen vrijheid. Ik ben teleurgesteld, want het zat er echt in, maar ik kon niet op alles reageren. Het was steeds dezelfde die in mijn wiel zat.”



Van der Poel daarop: ,,Beetje flauwe opmerking. Ik rijd altijd om te winnen. Iemand moet hem halen, anders is hij weg. Hij is een van de beste renners ter wereld en ik wil ook winnen dus ik móet hem wel halen. Op de klimmetjes waren we aan elkaar gewaagd, maar daarna was het beste er bij mij wel af en maakte Wout een betere indruk", aldus de Nederlander, die het chagrijn bij de Belg wel begreep.



Winnaar Pedersen kon er niet mee zitten. Hij reed in de slotfase weg bij het ruziënde duo en won. : ,,Ze waren nogal met elkaar bezig, daar kon ik mooi van profiteren.”