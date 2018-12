Van Aert soleert naar winst in Bredene

Thomas Krol pakt felbegeer­de ticket voor WK afstanden

16:56 Thomas Krol heeft het felbegeerde ticket voor het WK afstanden in Inzell. De 26-jarige Deventenaar werd zaterdag derde op de 1500 meter in een tijd van 1.44,74 minuten tijdens het NK afstanden in Thialf. ,,Niet zo goed als de tijdens de wereldbeker twee weken geleden, maar ik ga naar het WK. Dat is het belangrijkste.”