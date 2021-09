Van Aert sprint naar eindzege Ronde van Groot-Brittannië

Met name de ploegen Jumbo-Visma en Deceuninck - QuickStep leidden in de slotfase de achtervolging op vier vluchters. De Nederlandse ploeg wist dat Van Aert de bonificatieseconden op de streep nodig had om Hayter van de eindzege af te houden. Bij Deceuninck was het streven de Brit Mark Cavendish aan de dagzege te helpen. In de sprint bleef Van Aert de Duitser André Greipel en Cavendish voor. Het was zijn vierde ritzege in acht dagen in Groot-Brittannië.



Van Aert loofde zijn teamgenoten. ,,Het was een supersnelle laatste etappe. Ik ben blij dat de ploeg erin is geslaagd het hier een massasprint te laten worden. Daarna moest ik het afmaken.”