Van Aert verbaasd over staat van kasseienstroken in Parijs-Roubaix

,,Dit is ook de wedstrijd die me het best moet liggen, het is een speciale koers, uniek omdat er zo veel kasseistroken zijn", zei hij na de verkenning met zijn ploeg.



Voor Van Aert is de Noord-Franse klassieker nog relatief onbekend terrein. ,,Het was goed om de verkenning te doen. Het kan nooit kwaad om die stroken nog eens af te werken en de volgorde opnieuw in het hoofd te steken.”



Het was de 24-jarige Belg opgevallen dat de kasseistroken er nog slechter bij liggen dan in zijn herinnering. ,,Ik was toch wel verbaasd. Vooral het Bos van Wallers en Carrefour de l'Arbre. Het Bos hebben ze 'opgefrist', maar veel heb ik daar niet van gemerkt."