Van Aert wint opnieuw en ziet Van der Poel opgeven, wel Nederlands succes bij vrouwen

Mathieu van der Poel is in het veld nog zoekende naar zijn hoogvorm. De wereldkampioen kwam in de Superprestigewedstrijd van Heusden-Zolder ten val en staakte na zes ronden de strijd. Zijn grote rivaal Wout van Aert liet zien dat hij de man van het moment is door zijn vijfde cross op rij te winnen.

Zondag stonden de twee grootheden in de wielersport weer naast elkaar voor een startstreep. In Dendermonde, onderdeel van de wereldbeker, kon de rentree vierende Van der Poel het tempo van Van Aert samen met Toon Aerts lange tijd volgen, maar moest hij zich in de slotfase van de moddercross gewonnen geven. Maandag kreeg Van der Poel de kans om zich te revancheren.



Maar spannend werd het op het snelle parkoers van Heusden-Zolder niet. Van Aert kende een uitstekende start, Van der Poel verre van. Hoewel Van der Poel in eerste instantie nog probeerde om naar de Belg toe te rijden, moest hij zijn strijd al vroeg staken. Niet alleen omdat de vogel gevlogen was en de Nederlander slechts een bijrol vervulde, ook omdat hij ten val kwam. Voor de vijfde keer op rij mocht Van Aert het zegegebaar maken.

Achter de Belgisch kampioen won Tom Pidcock de sprint om de tweede plek. Hij rekende af met Eli Iserbyt, die wel steviger aan de leiding gaat in de Superprestige. Corné van Kessel was op de zesde plek de beste Nederlander. Lars van der Haar werd tiende.

Brand wint bij vrouwen

Bij de vrouwen reed Lucinda Brand naar de overwinning. De wereldkampioene versloeg haar jonge landgenote Fem van Empel na een wedstrijd over en langs het racecircuit van Heusden-Zolder in België. Het betekende voor Brand al haar vijfde zege in zes wedstrijden uit de Superprestigereeks, waarmee ze haar leidende positie in het klassement verstevigde. Alleen eind oktober in Ruddervoorde won Brand niet (vijfde).

De 32-jarige Nederlandse had een dag eerder in Dendermonde al haar vijfde overwinning van dit seizoen in de wereldbeker geboekt. Ook in dat klassement heeft Brand de leiding stevig in handen.



In Heusden-Zolder zette Brand na de tweede van zes rondes even aan. Alleen de 19-jarige Van Empel kon mee. De routinier in de regenboogtrui ging tijdens de vierde ronde in een afdaling onderuit, maar sloot al snel weer vooraan aan bij de talentvolle veldrijdster. Op het laatste stuk naar de finish bleek de ervaren Brand de sterkste. Annemarie Worst kwam zo’n 20 seconden later als derde over de finish.

Volledig scherm Lucinda Brand komt juichend over de finish in Heusden-Zolder. © BELGA

,,Het was een sprint van een ronde”, zei Brand. ,,Fem is heel rap, dat wist ik al. Ik kreeg haar er niet af, want ze is heel sterk. Het kostte veel moeite. Ik voelde de wedstrijd van zondag nog in mijn benen en de kerst ook.”

Brand beaamde dat haar ervaring wellicht de doorslag had gegeven. ,,Het kan best zo zijn dat mijn ervaring het hier van haar jeugdigheid won. We moeten haar maar niet te veel bijleren dan, want ze is heel sterk.”

Van Empel sprak van een revanche op zichzelf na een teleurstellend optreden in Dendermonde. ,,Ik reed daar een heel goede eerste halve ronde, maar door een foutje van iemand anders raakte ik volledig mijn ritme kwijt”, zei de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Volledig scherm Fem van Empe, Lucinda Brand en Annemarie Worst. © Cor Vos