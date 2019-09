Van Avermaet juicht in GP Montréal na chaotische finale

Een paar dagen eerder won Michael Matthews nog de GP Québec, maar in Montréal kwam de Australiër niet in het verhaal voor.



Op het heuvelachtige parcours in Canada wist in de slotfase een elitegroepje van zo'n twintig renners weg te rijden. Uit die groep reed Benoît Cosnefroy solo weg. De Fransman pakte een mooie voorsprong, maar werd op drie kilometer van de streep achterhaalt door landgenoot Julian Alaphilippe.



De twee gingen met een kleine voorsprong de laatste rechte lijn in, maar dat bleek niet genoeg om vooruit te blijven. Vanuit de achtervolgende groep timede Van Avermaet zijn sprint perfect, waardoor de 34-jarige olympisch kampioen voor de tweede keer in zijn carrière (na 2016) de GP Montréal wint. Achter Van Avermaet eindigde Diego Ulissi als tweede en Iván García Cortina als derde.



Voor Van Avermaet is het pas zijn tweede overwinning van het seizoen. De Belg, een paar dagen eerder wel al derde in Québec, won aan het begin van het seizoen een etappe in de Ronde van Valencia. Nu, zo'n zeven maanden later, is de tweede seizoenszege van Van Avermaet een feit.