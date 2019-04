Van Avermaet krijgt in Limburg laatste kans om voorjaar te redden

,,In de Amstel Gold Race krijg ik een laatste kans om mijn voorjaar kleur te geven”, zei de 33-jarige Van Avermaet in aanloop naar de klassieker in Limburg. ,,Ik mis een absoluut topresultaat, maar heb wél veel regelmaat getoond. De vorm is goed. In vergelijking met de vorige wedstrijden is de Amstel Gold Race iets heel anders.”

In Parijs-Roubaix eindigde Van Avermaet afgelopen weekend buiten de top 10. ,,Ik was dan ook erg teleurgesteld na Parijs-Roubaix. Ik had de benen om een beter resultaat te halen”, aldus de Belg, die twaalfde werd en het in Nederland beter wil doen. ,,Het is de Ardennenklassieker die me het best ligt. Met renners als Patrick Bevin, Alessandro De Marchi en Serge Pauwels aan mijn zijde hebben we voldoende opties in het team. Er zal - in tegenstelling tot in de kasseiklassiekers - ook geen druk liggen op onze ploeg om de wedstrijd te controleren.”