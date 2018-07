Van Avermaet snelt met BMC naar gele trui na secondenspel

Door Daan Hakkenberg Team Sky met de kopmannen Chris Froome en Geraint Thomas werd tweede op vijf seconden. Quick-Step deed er zeven tellen langzamer over en werd derde. Tom Dumoulin en zijn Sunweb-ploeg werden vijfde op elf seconden en waren misschien wel de grote winnaar na de ploegentijdrit. Want van de vier snellere ploegen in de ploegentijdrit verloren drie kopmannen - Chris Froome, Richie Porte en Adam Yates - in de openingsetappe al een kleine minuut. Op alle drie behield Dumoulin na de ploegentijdrit meer dan een halve minuut voorsprong in het klassement. Geraint Thomas, naast Froome kopman bij Sky, was zodoende de enige die in het klassement maximaal profiteerde van de winst in de ploegentijdrit omdat hij de eerste dagen wel ongeschonden door kwam. (tekst gaat verder onder foto's)

Dumoulin: Heel blij mee

,, Perfect, daar zijn we heel blij mee,'' vertelde Dumoulin tegen de NOS over de tijdwinst die hij boekte op zijn concurrenten. ,,We hebben super, supergoed gereden. Technisch ging alles perfect en we waren heel dichtbij de winst. Een ploegentijdrit doe je echt met z'n allen.''



Tot de verliezers behoorden Vincenzo Nibali (Bahrain), Romain Bardet (AG2R), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Bauke Mollema (Trek) en Dan Martin (UAE Team Emirates), die allemaal ruim meer dan één minuut verloren op de snelste ploegen. Het tijdsverlies van Movistar was iets minder, maar Nairo Quintana had op Tour-dag één al meer dan een minuut achterstand opgelopen.



,,We hadden gehoopt op meer,'' vertelde Kruijswijk achteraf aan de NOS. Na 13 kilometer, bij het eerste tussenpunt, had Lotto-Jumbo al 43 seconden achterstand op de sn.elste ploeg Kruijswijk: ,,Toen schrok ik wel. Dat was niet de bedoeling. We zijn veel te voorzichtig gestart en die tijd maak je niet meer goed. Als we in het begin 20/30 seconden sneller gaan, dan heb je een mooie tijd. Nu valt het misschien een beetje tegen.''



Bauke Mollema en zijn Trek-ploeg startte juist te snel. ,,Daardoor heb ik mezelf opgeblazen in het begin en hebben we veel tijd laten liggen.''