Van Avermaet vol vertrouwen naar 2018: 'Ideale leeftijd'

Voormalig WK-finalist Hamilton voor even weg bij PDC: 'Het is een pauze'

17:35 Andy Hamilton, finalist op het WK darts in 2012, stapt over van de PDC naar de kleinere dartsbond BDO. Hamilton had de laatste jaren last van depressies en is afgezakt naar de 65ste plek op de wereldranglijst. ,,In 2019 wil ik weer meedoen bij de PDC'', is Hamilton duidelijk.