Van Avermaet wint derde etappe in Oman

Een dag eerder was Van Avermaet in de sprint nog geklopt door de Australiër Nathan Haas. De olympisch kampioen van Rio 2016 moest toen genoegen nemen met de tweede plaats.



Lang reed een kopgroep van vier renners vooruit, onder wie Wouter Wippert. De sprinter van Roompot - Nederlandse Loterij werd op een van de laatste klimmetjes gelost. Het peloton onder aanvoering van de Katoesja-ploeg van Haas achterhaalde op zo'n 20 kilometer van de streep ook de overgebleven vluchters.

In de laatste kilometer, die omhoog liep richting het hoogste punt van de dam, sprong Van Avermaet weg. De BMC-renner kwam solo als eerste over de streep, kort daarna gevolgd door de Portugees Rui Costa (tweede) en Aleksei Loetsenko uit Kazachstan (derde). De Belg nam de leiderstrui over van Haas.