Van Baarle in Manchester geopereerd aan hand

Geplaagde Sarri al bezig met plannen voor nieuw seizoen

19:03 Zijn positie mag dan momenteel bij Chelsea ter discussie staan, dat weerhoudt coach Maurizio Sarri er niet van om alvast een trainingsprogramma voor het nieuwe seizoen in de steigers te zetten. ,,Ja, daar voeren we al gesprekken over. We streven komende zomer naar een optimale voorbereidingsperiode’', liet de geplaagde Italiaan weten in aanloop naar de thuiswedstrijd van morgen, tegen Dinamo Kiev in de achtste finales van de Europa League.