Van Baarle na tijdrittitel: 'Weet van mezelf dat ik dit kan'

Door Pim Bijl

Dylan van Baarle hangt op de Grote Markt in Bergen op Zoom volledig gesloopt over zijn stuur, wachtend op de finish van Jos van Emden, maar de tranen van vreugde kan hij al niet meer bedwingen. Hij weet het al. En zijn vriendin Floortje Mackaij en moeder Renate ook, ze aaien hem over de rug, zoenen hem op de wang: de nationale titel is binnen.

Zijn overmacht is groot geweest in de 52 kilometerlange tijdrit. Niki Terpstra wordt op 30 seconden tweede, Wilco Kelderman op 1.03 derde en Jos van Emden op 1.55 vijfde. Ergens is dat verrassend, want een indrukwekkend cv op het NK tijdrijden had Van Baarle voor vandaag niet. In 2014 werd hij negende, in 2015 vijfde en de vorige twee jaar liet hij zelfs aan zich voorbijgaan. ,,Maar ik weet van mezelf dat ik dit kan”, zegt Van Baarle, even later met de rood-witte-trui om zijn schouders.

Quote ,Ik heb mijn tijdrit altijd wel onderhou­den, maar trainde er niet meer speciaal op. Nu heb ik supermate­ri­aal. Dylan van Baarle

De reden waarom het er jaren niet uit is gekomen, is simpel: bij zijn vorige ploeg Cannondale was de tijdritfiets niet goed genoeg voor topresultaten. En dus liet Van Baarle, in de jeugd bij de junioren en beloften al ’s lands beste tijdrijder, zijn ambities in de tijdrit varen. Wel viel hij op als toekomstig kasseienkoning. Maar toen hij in december op de Pinarello van zijn nieuwe ploeg Sky stapte, werd het vuurtje plots weer opgepookt.

,,Zo’n snelle fiets, zo’n snel pak, dat geeft meteen moraal”, vertelt Van Baarle. ,,Ik heb mijn tijdrit altijd wel onderhouden, maar trainde er niet meer speciaal op. Nu heb ik supermateriaal. Misschien trap ik niet eens meer vermogen dan in het verleden, maar ik ga er wel harder mee. Halverwege mei ben ik extra op de tijdritfiets gaan trainen en heb ik hier echt naartoe geleefd. Dat ik hier nu op deze manier win, had ik misschien niet verwacht, maar wel een beetje aan zien komen.”