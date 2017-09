Van Baarle naar Sky: 'Kan veel leren van die mannen'

Het zal wel even wennen worden bij, denkt Van Baarle. In de kasseienklassiekers waar hij het best tot zijn recht komt, zal de nummer 4 van de voorbije Ronde van Vlaanderen volgend seizoen koersen in een ploeg vol kandidaat-winnaars. Van Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas tot Gianni Moscon, Ian Stannard en Luke Rowe.



Van Baarle: ,,Dat wordt natuurlijk even wat anders, maar ik denk dat ik mij bij Sky thuis ga voelen. Ik hoop dat dit een volgende stap in mijn carrière is. Niet alleen voor de klassiekers. Ik kan heel veel leren van al die mannen bij Sky. Dat gaat mij hopelijk verder brengen. En ik ben vrij aanvallend ingesteld. Als we dan met meer man van ons team van voren komen te zitten, komt dat mijn koersstijl alleen maar ten goede.”



Van Baarle is momenteel nog herstellende van een valpartij in de Ronde van Groot-Britannië. Daardoor moest hij afzeggen voor het Wereldkampioenschap in Bergen. ,,Daar had ik erg naar uitgekeken, maar ik heb sinds vrijdag niet meer op de fiets gezeten. Morgen ga ik het misschien weer proberen. Ik ben gewoon heel blij met mijn overstap naar Sky, maar wil niet met een blessure de winter in. In oktober wil ik daarom voor Cannondale nog goed rijden in de Tour of Guangxi in China.”