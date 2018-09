Van Baarle nipt verslagen door Geniez, Jesús Herrada pakt rode trui

Door Sjors Tanis



Op de smalle wegen in Galicië, in de slotfase van de rit naar de vuurtoren in kustplaatsje Mañon, strijdde een kopgroep van achttien renners om de dagzege in de twaalfde etappe. Het peloton, onder aanvoering van de Mitchelton-Scott-ploeg van klassementsleider Simon Yates, gaf de kopgroep, met Van Baarle, maar ook Vincenzo Nibali en Jesús Herrada (best geklasseerde renner op 5'45) veel ruimte.



Snel werd duidelijk dat Yates en zijn ploeg het niet zo erg zouden vinden om de leiderstrui te verliezen. Omdat sprinters geen vertrouwen hadden in de de rit van vandaag, met een venijnige slotfase, mochten de vluchters voor de vijfde keer deze Vuelta voor dagsucces gaan.



Van Baarle schoof bij de beslissende aanval van Victor Campenaerts, op zo'n 22 kilometer van de finish, mee en ging zo met zeven anderen (Dylan Teuns, Campenaerts, Geniez, Mark Padun, Davide Formolo, Gianluca Brambilla en Dries Devenyns) de absolute finale in. Van Baarle probeerde het één keer solo, maar zag direct toptalent Padun op zijn wiel zitten.



Niemand wist vooraan te ontsnappen en in de slotkilometer leek Van Baarle kansloos voor de dagzege. De Sky-renner zat op een klein gaatje na een versnelling van Teuns, maar de Nederlander wist terug te keren en leek zelfs nog op weg naar ritsucces voor Team Sky. Het was echter enkel de Fransman Geniez die zijn wiel vóór die van Van Baarle over de streep drukte. Padun eindigde als derde.



Voor Geniez is het zijn derde dagsucces ooit in de Vuelta, nadat hij in 2013 en 2016 al eens een vroege ontsnapping succesvol afrondde. ,,Ik was helemaal niet zeker van mijn zaak in een kopgroep met mannen als Nibali en Devenyns'' vertelde Geniez bij het flashinterview. ,,Het zag er al beter uit toen de groep kleiner werd, maar ik heb moeten knokken tot aan de streep'', vertelde de dertigjarige Fransman.



Herrada nieuwe leider

Omdat het peloton een halve rustdag nam, kon Jesús Herrada (Cofidis) de rode leiderstrui overnemen van Yates. Zijn voorsprong in het klassement bedraagt 3'22 op Yates. De Spanjaard mag morgen in de leiderstrui beginnen aan de bergrit naar La Camperona. Het zal zeer waarschijnlijk zijn enige dag zijn in de leiderstrui in de Vuelta van dit jaar.



Verder veranderde er wienig in de top van het klassement. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman verloren geen tijd op de andere klassementsfavorieten.