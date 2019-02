Van Baarle wint Herald Sun Tour

Maradona-scenario Bosz waarschuwt De Jong: ‘Als speler had ik je meegenomen, man en bal’

12:48 Peter Bosz had Frenkie de Jong bij Ajax onder zijn hoede en hij waarschuwde de middenvelder toen al voor het lopen met de bal. ,,Ik zei: ‘Frenk, ik weet dat het moeilijker is tegenwoordig, met die camera’s, maar als ik jou als speler zou zijn tegengekomen, dan had ik je meegenomen, man en bal.’”