Van Barneveld: Door scheiding valt ook last van m’n schouders

Dat zijn nieuwe vriendin een 21-jarige oud-pornoster zou zijn, heeft hem diep geraakt. ,,Hoe komen ze daar in hemelsnaam bij.” Ja, hij heeft een Engelse vriendin. ,,Maar die is 34 en is geen oud-pornoster.” De nieuwe liefde heeft hem sportief nog niet tot grote hoogten gestuwd. ,,Ze is een paar keer mee geweest naar toernooien, maar telkens lag ik er snel uit.”

Dat het hoge woord er sinds een week uit is, voelt voor Van Barneveld ook wel als een opluchting. ,,Door de scheiding valt er ook wel een last van m’n schouders.” Hij hoopt dat in Ahoy te kunnen laten zien, woensdagavond tegen Daryl Gurney en donderdag tegen Michael van Gerwen. Barney móet ook wel presteren, want hij is hekkensluiter in de Premier League. Komt daar de komende twee dagen geen verandering in, dan houdt het op voor hem.