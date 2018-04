Van Barneveld: Ik wil het verleden terug

Door Pim Bijl



Al drie keer op rij verloor Raymond van Barneveld in de Premier League. Of hij er nog lol in heeft? ,,Lol is een groot woord. Ik blijf zeggen dat winnen belangrijker is dan meedoen. Niet de olympische gedachte dus. Het is leuker als het allemaal van een leien dakje gaat in plaats van dat ik constant te maken krijg met die bokshandschoen. Dan zakt de moed wel een beetje in je schoenen.”



Na zijn oorwassing vorige week in Leeds stapte hij gefrustreerd op het vliegtuig naar Alicante om zijn gedachten te verzetten. Het was echter ‘een horrorvlucht’. ,,Ik denk dat er wel 150 dronken Engelsen in het vliegtuig zaten. Ik had geen zin om voor iedereen op te staan om een foto te maken. Je wilt niet weten wat er daarna allemaal naar mij werd geroepen. Echt ongekend. We zaten ook nog eens tegenover de wc, dus er stonden continu vijftien dronken mannen voor mijn neus. Ik wilde gewoon met rust worden gelaten. Het was vreselijk.”