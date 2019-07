Van Barneveld kan ondanks vertraagde koffer toch darten in Barnsley

In shock

Van Barneveld moet vanavond acte de présence in Barnsley, maar kwam er op het vliegveld achter dat zijn koffers niet meegenomen waren ,,Ik ben in shock!”, zo meldde hij op Twitter.



,,Ik zit nu al uren op het vliegveld van Manchester omdat EasyJet mijn koffers in Amsterdam heeft gelaten”, schreef hij. ,,Dus: geen pijlen, geen broek, geen shirt om in te spelen: niets. En ik heb geen flauw idee wat ik moet doen, want mijn koffer zal hier sowieso niet voor het middaguur zijn.”



EasyJet laat weten dat, toen duidelijk werd dat de koffer niet op de 22:10 uur vlucht naar Manchester meekwam, er direct actie is ondernomen. ,, Inmiddels is de koffer gevonden en direct op de eerste vlucht van de dag naar Manchester geplaatst - vertrek 10:00 uur Schiphol . De koffer wordt vanochtend bezorgd. We bieden onze excuses aan voor de vertraging.”