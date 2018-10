Van Barneveld en De Zwaan uitgeschakeld op World Grand Prix

Bekijk hieronder de reactie van Van Barneveld na de nederlaag

Chisnall mocht openen maar kwam moeizaam op gang. Van Barneveld kreeg zes pijlen op een dubbel maar miste ze allemaal. Zo kon Chisnall alsnog zijn eigen leg behouden. Ook in het restant van de set was RvB niet in de juiste vorm.

Van Barneveld leek ook in de tweede set kansloos. Hij keek tegen een 2-0 achterstand aan en Chisnall had de nodige pijlen op een dubbel. Chizzy miste echter zes darts om de set binnen te slepen en zo kon Van Barneveld profiteren. Zelfvertrouwen kreeg Barney er niet door, want Chisnall ging er alsnog vandoor met de set.

Het geloof bij Van Barneveld was daarna compleet weg. In de laatste set zat er geen enkel idee meer achter. Daardoor won Chisnall makkelijk met 3-0.

Anderson gunt De Zwaan één leg

Ook Jeffrey de Zwaan heeft niet kunnen stunten. De Nederlander was niet opgewassen tegen Gary Anderson en ging met 3-0 onderuit.

De Zwaan begon zenuwachtig aan zijn pot tegen Anderson. Hij had acht pijlen nodig om zijn openingsdubbel te vinden. De Schot pakte de openingsset met 3-0.

Ook in set twee begon De Zwaan matig. Nadat Anderson zijn drie pijlen op een openingsdubbel miste, deed de Nederlander hetzelfde. Vervolgens scoorde de Flying Scotsman superieur en pakte hij alsnog simpel de openingsleg. De Zwaan kreeg daarna één legje, waarna Anderson via dubbel 1 en een 90-finish via bullseye de set binnensleepte.

Ook in set drie ging Anderson vrolijk door met scoren en finishen. De Schot eindigde met een keurige 130-finish.

De World Grand Prix is op 3 oktober vanaf 20.00 uur live bij RTL 7. De samenvattingen zijn te zien op AD.nl.