Van Barneveld maakt het Van Gerwen knap lastig in Duitsland

Robben voor het eerst sinds eind november bij selectie Bayern München

17:57 Arjen Robben is opgenomen in de wedstrijdselectie van Bayern München voor de uitwedstrijd van vanavond bij FC Nürnberg. De 35-jarige aanvaller begint op de bank. Hij was maandenlang uit de roulatie door blessures. De oud-international hervatte pas afgelopen donderdag de groepstraining.