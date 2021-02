Van Barneveld moet na verlies in eerste ronde nog aan de bak op laatste dag van Q School

De vijfvoudig wereldkampioen moest vanmiddag in het Duitse Niedernhausen zijn meerdere erkennen in de onbekende Zwitser Stefan Bellmont, die met 6-5 te sterk was voor de 53-jarige Hagenaar. Van Barneveld blijft daardoor op dag drie op zes punten in het klassement steken.

Eerder deze week haalde Van Barneveld een keer de vierde ronde en de halve finale, waardoor hij hoog in het klassement stond. Na zijn vroege exit op de derde dag is het nog onduidelijk of dat straks genoeg is voor een Tourkaart; hij zal op de laatste dag nog over zijn schouder moeten kijken. Naast de vier dagwinnaars krijgen bij de Europese Q School de eerste acht darters van het klassement toegang tot het profcircuit van dartsbond PDC.

Van Barneveld stond tot vandaag tweede, maar zakt op de ranglijst naar de vierde plek. Morgen is de laatste kans voor Barney om dit jaar zijn Tourkaart terug te winnen, zodat hij weer aan de grotere dartstoernooien mee kan doen. Dat kan als dagwinnaar, maar ook via het klassement. In dat laatste geval moet hij waarschijnlijk nog een punt halen om het te redden. Daarvoor zal hij zeker twee keer moeten winnen.

Luc Peters greep op de voorlaatste dag net naast de dagwinst. De 28-jarige Nederlander verloor in de finale met 6-2 van Florian Hempel uit Duitsland. In de kwartfinales versloeg hij nog Benito van de Pas. Peters klimt op de ranking naar de zesde plek en staat twee plekken onder Van Barneveld.