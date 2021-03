Van Barneveld onwel op Players Championship, toernooi tijdelijk stilgelegd

Niet naar ziekenhuisRaymond van Barneveld is vanmiddag onwel geworden op het Players Championship in Milton Keynes. De Haagse darter is door medisch personeel behandeld en teruggekeerd naar zijn hotelkamer. Daar wordt de vijfvoudig wereldkampioen verder onderzocht.

Kort na zijn 1-6-nederlaag tegen Ryan Searle ging de 53-jarige Van Barneveld plots tegen de vlakte. Hij werd al snel behandeld en twee ambulances waren snel ter plaatse. De organisatie besloot alle wedstrijden tijdens het vloertoernooi stil te leggen.



,,Na zijn verloren partij moest Raymond ook nog ‘schrijven’ bij de partij van Jeffrey de Zwaan. Dat werd 6-5, duurde dus lang”, aldus Ben de Kok, manager van Van Barneveld en ook van De Zwaan. ,,Na de laatste pijl is hij onderuit gegaan. Hij is vervolgens in de stabiele zijligging gelegd. Hij kwam bij, wilde weer opstaan, maar stortte weer in.”

Van Barneveld hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. ,,Er zijn twee ambulances gekomen, maar hij is daar niet in vervoerd”, geeft De Kok aan. ,,Er zijn hartfilmpjes gemaakt, daar was niks mee aan de hand. Hij is wel door mensen van de ambulance naar zijn kamer gebracht. Hij ligt nu in bed, is aanspreekbaar. Julia (zijn vriendin, red.) is erbij, Jeffrey (collegadarter, red.) ook. “



Waar de inzinking van ‘Barney’ vandaan kwam? ,,Het lijkt een ‘aanval’ die verband houdt met zijn diabetes”, aldus de manager van de darter. ,,Misschien heeft hij ook te weinig gegeten. Met diabetes valt te leven, met hartkwalen niet.” Inmiddels is duidelijk dat het toernooi om 15.45 uur (14.45 uur Engelse tijd) weer is hervat.

Opnieuw een nederlaag

Van Barneveld verloor ook op de vierde en laatste dag van Super Series 2. In de eerste ronde bij Players Championship 8 ging de vijfvoudig wereldkampioen, die dit jaar zijn comeback maakt, onderuit tegen Ryan Searle: 6-1. Dinsdag en woensdag was de eerste ronde ook al het eindstation voor ‘Barney’. Gisteren verloor hij in de tweede ronde.

Van Barneveld begon uitstekend aan zijn comeback als profdarter. Hij won een kleine maand geleden nog Players Championship 3, maar sindsdien bleef de topvorm vaak uit.

Tegen Searle, die het afgelopen WK de achtste finales haalde, was ‘Barney’ vrijwel kansloos. De Hagenaar kwam tot een gemiddelde van 90,1 punten per drie pijlen en dat was veel te weinig tegen een sterk spelende Searle, die tot een gemiddelde kwam van 106,5 punten.



Net als Van Barneveld werden ook Ron Meulenkamp, Lorenzo Pronk, Martijn Kleermaker, Gino Vos, Berry van Peer, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Luc Peters en Vincent van der Voort in de openingsronde uitgeschakeld in Milton Keynes.



Kleermaker moest zijn meerdere na een Nederlands onderonsje erkennen in Danny Noppert (6-3). Naast Noppert stootten ook Jelle Klaasen (6-4 tegen James Wilson), Dirk van Duijvenbode (6-2 tegen Martin Lukeman), Niels Zonneveld (6-5 tegen Mervyn King) en Maik Kuivenhoven (6-2 tegen Lisa Ashton) door naar de tweede ronde van Players Championship 8.



De afgelopen dagen gingen de toernooizeges naar Brendan Dolan (dinsdag), wereldkampioen Gerwyn Price (woensdag) en Jonny Clayton (gisteren). Michael van Gerwen doet niet mee aan deze PDC-toernooien om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de Premier League, die op 5 april begint.

