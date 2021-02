Van Barneveld strandt in eerste ronde op dag 3 Q School

KNSB ziet geslaagde bubbel als blauwdruk voor andere toernooien: ‘Hebben iets heel bijzonders gedaan’

15 februari Het leek een vrijwel ‘onmogelijke’ missie in de huidige coronapandemie, maar het is de Nederlandse schaatsbond KNSB toch gelukt: een internationale schaatsbubbel in Friesland creëren die vrijwel zonder incidenten ruim een maand in stand bleef. ,,Ik ben echt verschrikkelijk trots wat we hier met alle mensen van House of Sports, KNSB en niet te vergeten Thialf hebben neergezet”, liet technisch directeur Remy de Wit van de Nederlandse schaatsbond KNSB voldaan weten.