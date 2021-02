Van Barneveld wint drie dagen na rentree al eerste PDC-toernooi

Video'sRaymond van Barneveld heeft in de eerste week van zijn rentree bij de PDC direct een toernooi gewonnen. In de finale van Players Championship 3 versloeg hij Joe Cullen met 8-6.

In de finale tegen Cullen, in de halve finale op zijn beurt te sterk voor Danny Noppert, liet ‘Barney’ zich van zijn beste kant zien. Bij een 5-4 achterstand gooide hij bijvoorbeeld op prachtige wijze 144 uit. In de twaalfde leg miste hij twee darts voor 5-7, maar uiteindelijk won de 53-jarige Hagenaar met 8-6. Het is de eerste zege in acht jaar tijd voor Van Barneveld op een rankingtoernooi. Met de winst verdient Van Barneveld direct 10.000 Britse ponden, waardoor hij stijgt op de Order of Merit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de tweede ronde tegen Rob Cross liet Barney zich eerder op de dag ook al gelden. Van Barneveld kwam Cross al regelmatig tegen, maar slaagde er nooit in de Engelsman te verslaan. Op Players Championship 3 lukte dat de van zijn pensioen teruggekeerde ‘Barney’ wel. Hij kwam met 5-4 achter, overleefde een matchdart en won uiteindelijk met 6-5. De Hagenaar legde een gemiddelde van 100,7 punten per beurt aan de dag.

Barney denderde vervolgens door. Bij de laatste acht was Van Barneveld met 6-2 te sterk voor Alan Sauter. De vijfvoudig wereldkampioen versloeg in de achtste finales Darius Labanauskas, een oude bekende. In 2019 verloor Van Barneveld in de eerste ronde van het WK van de Litouwer. Nu werd het 6-1 voor de Nederlander, die een gemiddelde van 105,7 punten per drie pijlen gooide. Mervyn King werd een ronde eerder met 6-5 verslagen door de Hagenaar.

In de halve finale maakte Ian White kennis met de vorm van Van Barneveld. De ervaren Engelsman kwam er eigenlijk de hele wedstrijd niet aan te pas en verloor met 7-3. Het gemiddelde van 100,5 van Van Barneveld was wederom uitstekend te noemen en hij maakte indruk met 121 finish.

