Van Barneveld wint eerste partij op Pro Tour sinds comeback

Ook Zonneveld in Top 8 Barney overtuigt op allesbe­slis­sen­de dag Q School en heeft Tourkaart binnen

18 februari Raymond van Barneveld heeft zijn Tourkaart binnen. Op de allesbeslissende dag van Q School won hij zijn eerste drie partijen, waardoor hij zich verzekerde van een plek in de Top 8 van de Order of Merit. Ook Niels Zonneveld verzekerde zich in het Duitse Niedernhausen van deelname aan de komende PDC-toernooien.