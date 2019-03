Van Basten: Van der Sar laat zich voor karretje van UEFA spannen

Indrukwek­ken­de Van Gerwen weer naar de kop na uitglijder Cross

27 maart Michael van Gerwen is weer terug op zijn troon. De wereldkampioen won vanavond in een kolkend Ahoy van Peter Wright (7-1) en wipte daardoor over koploper Rob Cross heen naar de koppositie van de Premier League. Cross ging na een grote voorsprong (5-1) toch nog verrassend onderuit tegen Mensur Suljovic (5-7).