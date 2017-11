Van Beek derde op 1500 meter, op gepaste afstand van Takagi

Door Rik Spekenbrink



De Jong kwam er tegen sprintster Heather Bergsma niet aan te pas, ze schaatste vanaf de eerste ronde achter de feiten aan en werd uiteindelijk achtste in 1.58,30. ,,Dit was hem even niet", aldus De Jong. ,,Toen ik het ijs op stapte voor de warming-up voelde ik het al. Ik was hem kwijt. Er zat ook een braam op mijn ijzer, maar dat is geen excuus want ik houd niet van excuses. De 1500 is niet mijn afstand, ik gebruik hem als training voor de 3 en 5 kilometer. Maar dit was een slechte training."



Van Beek kon tegen Takagi ook niet mee, maar stond net als vorige week in Heerenveen wel op het podium. Ze schaatst sinds dit seizoen in het Friese gewest, onder coach Henk Hospes.



Met Takagi ging ook de vierde afstand bij de vrouwen naar het Japan van bondscoach Johan de Wit.



