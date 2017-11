Van Beek is terug, en precies op het juiste moment

Van Beek beleefde in 2014 een geweldige winter met olympisch goud (ploegachtervolging) en brons (1500 meter). Daarna stapelden de fysieke en mentale tegenslagen zich echter op. Een zware knieblessure, een astma-aanval en de ziekte van Pfeiffer wierpen haar heel ver terug.



,,Ik moest de negatieve spiraal doorbreken. Een uitstapje naar Lapland in april gaf me nieuwe inspiratie en motivatie. Daarna kon ik me aansluiten bij de trainingsgroep van gewest Friesland en keerde ook mijn schaatsgevoel terug. Na mijn vijfde plek bij de NK afstanden had ik echter niet gedacht dat ik nu al goed voor brons zou zijn op de wereldbeker. Ja, je kunt wel zeggen dat ik het goede seizoen heb uitgekozen om weer de oude te worden'', doelde ze lachend op de komende Winterspelen in Zuid-Korea.