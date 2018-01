Van Beek met 'rake klappen' naar Europese titel

,,Ik kon op de laatste kruising nog extra versnellen. Ik deelde zoveel rake klappen uit in mijn laatste ronde en ik kon het tot de finish volhouden. Heel bijzonder, het is toch de eerste Europese titel ooit op deze afstand.''



Van Beek reed vorige week bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf de tweede tijd achter Ireen Wüst, die in Kolomna ontbreekt. ,,Toen was het verval in mijn rondetijden ook al klein. Dat is wel een beetje mijn specialiteit. Nu moet ook mijn startsnelheid nog een beetje omhoog.''



Van Beek, die na Sotsji 2014 (goud en brons) heel veel tegenslag moest overwinnen, hoopt dat ze haar prima vorm richting de Winterspelen in februari in Zuid-Korea nog een beetje kan aanscherpen. ,,Ik wil het goede gevoel vasthouden. Deze Europese titel is in elk geval een mooie opsteker.''