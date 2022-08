Van Bommel en Overmars halen ook Calvin Stengs nog naar Royal Antwerp

Stengs maakte op 14 juli vorig jaar de overstap naar OGC Nice, dat hem voor 15 miljoen euro overnam van AZ. Stengs tekende een vijfjarig contract bij de club uit het zuiden van Frankrijk, maar kon mede door blessures nooit echt overtuigen in de Franse competitie. Hij kwam in 32 optredens tot slechts één doelpunt en één assist.



Stengs wordt na spits Vincent Janssen en aanvallende middenvelder Jurgen Ekkelenkamp de derde Nederlander in de selectie van Royal Antwerp FC, dat met Belgisch internationals Toby Alderweireld en Radja Nainggolan over twee zeer ervaren krachten beschikt in de as. De ploeg van Van Bommel is uitstekend begonnen in de Belgische competitie met vijf overwinning in vijf wedstrijden. Woensdagavond speelt Royal Antwerp de thuiswedstrijd tegen Royale Union Saint-Gilloise, dat vorig seizoen lang aan kop ging in de Jupiler Pro League, maar na de play-offs de titel uiteindelijk toch weer aan Club Brugge moest laten.