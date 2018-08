Van Bommel na hectische CL-vuurdoop: 'Dit leer je niet op de cursus'

Video Net als zaterdag doet een 'jonkie' het voor PSV: 'Mooi dat ik 'm mag maken'

21 augustus Zaterdag tegen Fortuna Sittard was het Dante Rigo, vanavond in Borisov Donyell Malen. Weer zorgde een jonge invaller voor de late winnende treffer bij PSV. ,,Dat ik 'm mag maken is natuurlijk mooi."