Van Bommel: Ook bij megabod blijft Lozano

Del Potro in drie sets langs Kudla

29 augustus Juan Martin del Potro heeft bij de US Open ook zijn tweede partij in het enkelspel zonder setverlies gewonnen. De als derde geplaatste Argentijn gunde de Amerikaan Denis Kudla weinig kans. Alleen in de derde set kreeg Del Potro wat meer tegenstand: 6-3 6-1 7-6 (4). Het duel in New York duurde nog geen 2 uur.