Van Bommel voelt zich bekocht na late penalty: ‘Je kan ook overdrijven met die VAR’

Samenvatting Koeman na nieuwe zeperd Barça: ‘Heb een probleem als mensen binnen de club de situatie niet herkennen’

29 september Ronald Koeman was na de kansloze nederlaag van Barcelona bij Benfica (3-0) strijdbaar. Het is het tweede verlies in de Champions League. ,,Het is een harde nederlaag en als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij ja’’, aldus de oefenmeester bij RTL7.