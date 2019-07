Van Bommel: ‘Willen altijd gas geven, maar dat is lastig met dit benauwde weer’

,,We begonnen goed met gevarieerd voetbal en kwamen verdiend op voorsprong", zei Van Bommel over de 1-0 van Bruma. ,,Het is jammer dat we voor rust een doelpunt weggeven", doelde hij op slecht verdedigen van Derrick Luckassen. ,,En dan scoren zij in de tachtigste minuut ook nog de 1-2 met hun tweede bal tussen de palen.”



,,Daarna ging het publiek ons nog meer steunen", zei Van Bommel. ,,We willen altijd gas geven, maar dat is lastig met dit warme, kleffe en benauwde weer. Maar we scoren nog tweemaal in de laatste drie minuten. Dat is super mooi. Het wordt dinsdag nog lastig in de uitwedstrijd tegen Basel. Maar het is heel fijn dat we nog gewonnen hebben.”