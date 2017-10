Van Bronckhorst eist zege van Feyenoord tegen Sjachtar

Die boodschap verkondigde trainer Giovanni van Bronckhorst een dag voor de derde groepswedstrijd in de Champions League in De Kuip tegen de kampioen van Oekraïne. ,,Willen we nog iets bereiken in Europa, dan moeten we winnen'', zei Van Bronckhorst. ,,Als dat niet gebeurt, wordt het wel heel moeilijk.''

Feyenoord staat in groep F puntloos onderaan. Sjachtar Donetsk heeft net als Napoli drie punten, Manchester City gaat aan kop met de maximale score van zes punten. ,,In Sjachtar treffen we weer een goede ploeg. Ze hebben gewonnen van Napoli en incasseerden tegen City pas in de laatste minuut de 2-0. Gezien de stand in de groep, moeten we nu een resultaat halen als we verder willen komen in Europa. Daar gaan we voor'', zei Van Bronckhorst. ,,Een gelijkspel? Dan moeten we later nog een wedstrijd winnen, daar in Oekraïne of elders. We gaan hier vol voor de winst.''