Van Champions League-succes naar eredivisie, PSV bleef sterk in 2005

Ajax treft zaterdag FC Groningen. In de nasleep van de euforie en vermoeidheid van het duel met Juventus is een misstap snel gemaakt, of niet? PSV zat veertien jaar geleden in een soortgelijke situatie.

Frenkie de Jong blikte dinsdagavond na de klinkende zege op Juventus al gekscherend vooruit op de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag. Ajax neemt het dan op tegen FC Groningen, niet de minste tegenstander, maar de ambiance rond deze wedstrijd is niet te vergelijken met die van de Champions League.

PSV was de laatste Nederlandse ploeg die de halve finale van de Champions League haalde, in het seizoen 2004/2005. Het won in de kwartfinale in eigen huis na strafschoppen van Olympique Lyon. Ook de Eindhovenaren moesten destijds vier dagen later een eredivisiewedstrijd spelen, uit bij Willem II.

PSV had na de slijtageslag tegen het fysiek sterke Olympique Lyon zichtbaar weinig trek in het duel met Willem II en had een moeilijke middag. De Tilburgers, toen twaalfde in de eredivisie, hielden goed stand. Het PSV van Guus Hiddink was vermoeid en een tikkeltje geïrriteerd, zeker toen de openingstreffer lang op zich liet wachten. Maar in de 62ste minuut was daar de verlossing: Robert scoorde de 0-1. Dit was tevens de eindstand.