Van de Beek dolt met PSV’er Bergwijn na vermeende interesse Ajax

Van de Beek reageerde dinsdag gevat op een reeks foto's die Bergwijn vorige week op Instagram plaatste. Op de beelden is een vrolijke Bergwijn te zien tijdens een training van PSV. ‘Altijd welkom!’, post Van de Beek, die in de jeugd van Ajax en in Oranje al samenspeelde met de 21-jarige aanvaller.



,,Ik ken Stevie al twaalf jaar, we hebben nog geregeld contact. Natuurlijk ook bij Oranje, een beetje plagen over en weer”, liet Van de Beek in maart optekenen. ,,We hebben allebei drukke schema’s, maar we gaan soms wat eten.”



Sterk seizoen

Overigens is het nog maar de vraag of Van de Beek volgend seizoen zelf nog in Amsterdam is. De dynamische middenvelder is bezig aan een ijzersterk seizoen en zou in de belangstelling staan van een aantal Europese topclubs.