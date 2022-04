Van de Beek en Bergkamp verwelkomen dochter Lomée

Op Instagram reageerden (voormalig) spelers als Jadon Sancho, David de Gea, Frenkie de Jong, Noa Lang, Hakim Ziyech, Sven Botman, Ian Wright en Demy de Zeeuw al snel met felicitaties voor de kersverse vader en moeder.



De 24-jarige middenvelder uit Nijkerkerveen heeft sinds 2019 een relatie met Estelle Bergkamp, de 26-jarige dochter van Dennis die in 1996 werd geboren in Londen. Van de Beek kreeg in zijn eerste twee seizoenen bij de hoofdmacht van Ajax nog training van Dennis Bergkamp, die op 21 december 2017 samen met Marcel Keizer en Hennie Spijkerman moest vertrekken bij de club uit Amsterdam. Erik ten Hag nam het stokje vervolgens over bij Ajax.