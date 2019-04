Van de Beek geniet van CL-succes: ‘Halve finale is niet voor velen weggelegd’

Net als zijn Ten Hag schoof Van de Beek vanavond aan voor een persconferentie in Londen. Daar blikte het duo uitgebreid vooruit op de clash met Spurs van morgenavond. ,,We gaan uiteraard genieten, maar willen er nu ook alles uithalen. En dus moeten we laten zien wat we altijd doen", sprak Van de Beek.

Of hij zichzelf weleens in zijn arm knijpt over het succes? ,,Natuurlijk hebben we het er onderling over, maar tegelijkertijd kunnen we niet veel nadenken. Alles loopt heel snel door en we zijn nog in drie competities actief. Zenuwachtig? Helemaal niet. Ik heb er juist heel veel zin in. Dat mooie veld en dit fantastische stadion: dat is alleen maar genieten.”