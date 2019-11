Van de Beek kan zich in illuster rijtje voegen

Ajax op dreef in Europese uitduels

10:47 Ajax reist met fijne statistieken naar het noorden van Frankrijk voor de uitwedstrijd van woensdag tegen Lille OSC in de Champions League. De club uit Amsterdam is met vijf overwinningen en drie gelijke spelen al acht duels op rij ongeslagen in het hoofdtoernooi van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.