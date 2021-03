Van de Beek mist ook EL-duel met AC Milan

Hommeles bij SC Heerenveen: technisch manager per direct weg

9 maart Gerry Hamstra vertrekt per direct bij SC Heerenveen. De technisch manager botst met de clubleiding over het te voeren beleid. Heerenveen zegt dat het besluit in gezamenlijk overleg is genomen en spreekt over een ‘groeiend verschil van inzicht’ over de visie en strategie naar de toekomst.