Van ‘de nieuwe Spartacus’ tot ‘egoïst’: rel rond Novak Djokovic is wereldnieuws

Djokovic zit voorlopig in een quarantainehotel in Melbourne. Via de rechter probeert hij uitzetting te voorkomen. De zaak dient maandag, waarna er snel duidelijkheid wordt verwacht. Het is in elk geval hoogst onzeker of hij vanaf 17 januari zijn titel kan verdedigen op de Australian Open.

Quote Het is een flinke draai om de oren voor miljoenen Austra­liërs Bild Als het aan de president van Servië ligt, kan dat in ieder geval wel. ,,Ik heb onze Novak gezegd dat het hele land achter hem staat en dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de pesterijen aan het adres van de beste tennisser ter wereld zo snel mogelijk ophouden.”



Djokovic’ vader gaat nog een stapje verder en heeft zijn zoon gekroond tot ‘leider van de vrije wereld’ en ‘de nieuwe Spartacus’. Vader Djokovic laat verder optekenen dat hij hoopt dat de nummer één van de wereld zijn tenniscarrière nu ongestoord kan vervolgen. Als dit niet kan, is er sprake van een complot, aldus Djokovic senior.

Vanuit Servië mag dan spierballentaal klinken, daarbuiten zijn de verwijten in de richting van Djokovic ook niet mis. Zo is het op de site van Marca goed zoeken voor wie iets anders wil lezen dan over Djokovic. De Spaanse sportkrant opent met een liveblog en liefst drie berichten over de Serviër. Zo wordt een toespraak aangehaald die collega-tennisser en Spanjaard Rafael Nadal afgelopen november gaf.

Sneeuwbaleffect

Rafael Nadal noemt hierin het standpunt van mensen om zich niet te laten vaccineren ‘egoïstisch’. Ook schrijft Marca dat op dit moment de ontheffingen van een andere speler en een lijnrechter worden onderzocht. Het geval-Djokovic zorgt wellicht dus voor een sneeuwbaleffect dat wel eens meer officials en tennissers in Australië de kop kan kosten.

Dossier Djokovic

• In Australië geweigerde Djokovic wil uitzetting via rechter voorkomen

• Haarhuis vreest voor Djokovic: ‘Zou me niet verbazen als hij in Parijs hetzelfde probleem krijgt’

• Rafael Nadal heeft geen medelijden: ‘Dit is de consequentie’

Ook de toonaangevende Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport opent met een artikel over Djokovic. De focus wordt vooral gelegd op de woorden die Nadal de afgelopen persconferentie sprak: ,,Als je je niet wilt laten vaccineren, kun je problemen krijgen. Als hij had gewild, had hij zonder problemen in Australië kunnen spelen.” Die kritiek komt na de eerdere uitlatingen niet uit de lucht vallen, maar Nadal is ook mild voor zijn grootste concurrent: ,,Iedereen moet doen waarbij hij zich goed voelt. Ik leef op een bepaalde manier ook wel met hem mee. Maar tegelijkertijd kent hij ook al enkele maanden de voorwaarden om hier te kunnen spelen.”

Volledig scherm Novak Djokovic op 21 februari 2021, na zijn zege op Daniil Medvedev in de finale van de Australian Open. © AFP

In de Spaanse krant El Pais doet ook de oom van Nadal in zijn column nog even een duit in het zakje: ,,Hoewel Novak niet verplicht is gegevens vrij te geven die betrekking hebben op zijn privacy, moet hij zich bewust zijn van zijn voorbeeldfunctie ten tijde van een zeer ernstige mondiale crisis.”

L’Équipe heeft meer reacties van toptennissers verzameld. Zo meldt de Franse sportkrant dat de Italiaan Matteo Berrettini ‘medelijden’ heeft met de nummer één van de wereld. Ook Daniil Medvedev had hem er graag bij gehad. Toch ziet de Russische nummer twee van de wereld nu ook kansen: ,,Zijn afwezigheid betekent toch twintig grandslamtitels en negen toernooizeges minder”. Al lopen zij wel iets op de muziek vooruit, aangezien het nog niet zeker is dat Djokovic ook daadwerkelijk de Australian Open mist.

Volledig scherm Een fan van Novak 'Novax' Djokovic protesteert bij het hotel in Melbourne waar de Serviër zou verblijven. © AFP

Djokovic wordt in Duitsland evenmin gespaard. ,,Het is een flinke draai om de oren voor miljoenen Australiërs”, aldus een columnist van Bild. Of Servische kampioen uiteindelijk voor zijn tiende titel kan strijden, is dus nog onzeker.

Hoe dan ook lijkt het erop dat deze rel rond zijn imago weer eens niet goed heeft gedaan. De wedstrijd tegen de buitenwacht is hij, ondanks de steun van sommige collega's, wederom aan het verliezen en dat zou, mocht het zover komen, de glans wel van een unieke tiende titel en eenentwintigste grandslamtitel halen. Misschien had de Frans-Australische journalist Christophe Mallet nog wel het meest gelijk, toen hij afgelopen week in L’Équipe schreef dat het misschien maar beter zou zijn als Djokovic überhaupt niet naar Australië af zou reizen.

Bekijk hieronder onze sportvideo's.