Van de Pas in vijfsetter ten onder: 'Gewoon jammer, klaar’

Voor Benito van de Pas zit het WK darts in Londen erop. ‘Big Ben’ kwam de eerste ronde met veel geluk door tegen Gabriel Clemens, maar trof vanavond met Max Hopp een veel doelgerichtere Duitser. In Alexandra Palace zette hij de Tilburger met 3-2 opzij. Van de Pas: ,,Ik probeerde positief te blijven. Helaas lukte dat niet.‘’

Van der Pas moest twee keer in de achtervolging. Hopp won de eerste en derde set, maar de 26-jarige Tilburger raakte niet in paniek en trok de stand twee keer gelijk. In de vijfde set mocht Hopp beginnen en pakte na de eerste leg ook de tweede omdat Van de Pas de triples niet wist te vinden. De Duitser kreeg in de derde leg meerdere pijlen voor de zege en met dubbel 18 besliste hij de partij.

Van de Pas was vorig jaar tot de vierde ronde gekomen op het WK. Daarin verloor hij van de Noord-Ier Brendan Dolan.

Hopp gaat het in de derde ronde opnemen tegen Darius Labanauskas uit Litouwen. ,,Ik was na die partij tegen Clemens toch een beetje bang voor Benito‘’, sprak de Duitser na afloop. ,,Hij weet hoe het werkt, haalde hier al vier keer de laatste zestien. Mijn spel was niet goed, dus ik zal hard moeten trainen om het hier beter te doen.”

Achterdeur

Van de Pas bereikte via een achterdeur het WK door zich op de dag van de loting in het allerlaatste kwalificatietoernooi te plaatsen. Toch had hij vanavond alle kans om nog een ronde verder te komen, ook tegen een geplaatste speler als Hopp. ,,Want zo goed was hij niet”, vond Van de Pas. ,,Als ik net zo had gegooid als deze week tegen Clemens, had het makkelijk gekund.”