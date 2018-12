Van de Pas uitgeschakeld in achtste finale WK darts

De eerste set ging met 3-1 naar Dolan, hoewel de Tilburger wel degelijk kansen kreeg. In de tweede set ging het spel van Van de Pas ook scorend verder achteruit en de Noord-Ier won hem met dezelfde cijfers. Na twee sets stond de teller voor Big Ben pas op drie scores van 140, één 180 en een gemiddelde van nog geen 83. Dolan scoorde 7 punten meer per beurt en was bovendien sterker op de dubbels.



Dit werd in de derde set nog maar eens duidelijk. Want hoewel The History Maker in de eerste leg een paar kansjes liet liggen, wist Van de Pas niet te profiteren. Dolan was in de legs daarna genadeloos met finishes van 148 en 107: 3-0 voor Dolan. In de vierde set ging Van de Pas iets beter gooien en die wist hij dan ook uit het vuur te slepen in een beslissende vijfde leg.



Was dit het begin van een comeback? Nee, zo bleek, want Dolan repareerde een break achterstand en won zijn eigen set met 3-2 om zich als tweede Noord-Ier in de historie te plaatsen voor de kwartfinale van het WK bij de PDC. Daarin staat hij nu tegenover Nathan Aspinall, die eerder op de dag Devon Petersen versloeg.



Het WK Darts is van 13 december tot en met 1 januari live te volgen via RTL7 en RTL 7 Darts Radio. De samenvattingen en reacties zijn te zien op AD.nl.