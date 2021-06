Van de Zandschulp als ‘lucky loser’ toch op Wimbledon, Thiem haakt geblesseerd af

Tallon Griekspoor bereikte ook het hoofdtoernooi. In de derde ronde van de kwalificaties won hij in vijf sets van de 18-jarige Brit Arthur Fery: 4-6 3-6 7-6 (5) 7-6 (5) 6-2. Griekspoor was als achtste geplaatst in de kwalificaties. De 24-jarige speler kreeg in de eerste twee sets geen kans om Fery te breken, maar herstelde zich daarna, onder meer via twee gewonnen tiebreaks. De beslissende set won hij afgetekend. Zowel Griekspoor als Van de Zandschulp debuteert in het hoofdschema.