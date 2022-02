Van de Zandschulp eenvoudig naar tweede ronde in Doha: pittige klus voor de boeg

De Italiaanse nummer 192 van de wereldranglijst verloor in de eerste set twee keer zijn opslagbeurt. Van de Zandschulp verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-2 en verzuimde bij een voorsprong van 6-5 de wedstrijd uit te serveren. Van de Zandschulp raakte gefrustreerd toen de tweede set hem uit handen dreigde te glippen. ,,Het ging anderhalve set goed”, zei hij. ,,Maar na de 4-3 in de tweede set ging ik steeds meer fouten maken. Daardoor ging hij beter spelen. Maar het belangrijkste is dat ik in twee sets heb gewonnen.”