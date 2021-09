US OpenBotic van de Zandschulp blijft ondanks dat hij momenteel op de US Open het hoogtepunt uit zijn tennisloopbaan beleeft nuchter onder het succes. De nummer 117 van de wereld wist als eerste Nederlandse tennisser sinds 2013 de derde ronde te halen op een grandslamtoernooi.

Bij zijn debuut op de US Open was Van de Zandschulp (25) in de tweede ronde de als achtste geplaatste Noor Casper Ruud, de nummer 11 van de wereld, in vier sets de baas: 3-6, 6-4, 6-3, 6-4.

,,Ik ga tegen zo’n jongen wel de baan op met de wil om te winnen. Misschien verwacht je het niet, maar je weet dat je het niveau hebt”, zei Van de Zandschulp, die ook door de internationale pers naar zijn koele uitstraling werd gevraagd. ,,Of ik altijd zo rustig ben op de baan? Helemaal niet, ik was het tegenovergestelde. Ik was vaak negatief met woorden en gebaren. Nu ik dat wat heb afgeleerd, gaat het een stuk beter met me.”

Van de Zandschulp dwong op baan 13 de taaie Ruud bij vlagen tot wanhoop. ,,In de rally’s voelde ik me goed en was ik beter. En ik had mijn service voor af en toe wat gratis punten. In de regenpauze na de eerste set zei ik al tegen mijn coach dat ik kon winnen als ik wat beter ging serveren. En dat is gebeurd”, aldus de qualifier, die dus al vier partijen heeft gewonnen op Flushing Meadows.

Volledig scherm Casper Ruud. © AFP

,,In het begin ging het helemaal niet lekker en in de eerste ronde ging het ook moeizaam. En nu sta je ineens in de derde ronde van een grand slam. Ik heb veel reacties gehad vanuit Nederland en dat is altijd leuk. Maar dat is niet de voornaamste reden dat ik tennis.”

Ook langs de baan werd er intens meegeleefd met het duel tussen Van de Zandschulp en Ruud, waarin de Nederlander in de vierde set met een aantal fraaie passings voor de dag kwam. ,,Ik moet zeggen, het heeft wel wat dit publiek. Ze leven echt intens mee en de avondsessies leven heel erg hier. Dat is echt hartstikke gaaf.”

Van de Zandschulp is nog niet klaar in New York, waar hij inmiddels al achttien sets heeft gespeeld. ,,In aanloop naar de US Open heb ik heel veel gespeeld: vijf challengers op rij. Daarom was ik best wat vermoeid. Maar eigenlijk voel ik me steeds fitter worden.” Vrijdag wacht alweer de Argentijn Facundo Bagnis, de nummer 80 van de wereld. ,,Het zal wel weer moeilijk worden, want het niveau van alle jongens hier ligt erg dicht bij elkaar.”

Na de US Open doet Van de Zandschulp mee aan de Daviscup-ontmoeting in en tegen Uruguay, half september. ,,In principe was het mijn idee om tussendoor nog even naar huis te gaan. Maar als ik steeds verder kom, wordt het steeds minder de moeite waard.”

Volledig scherm Botic van de Zandschulp ontvangt de felicitaties. © AFP