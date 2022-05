Van de Zandschulp en Griekspoor buigen op Roland Garros in dubbelspel voor Koolhof en Skupski

Waar Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor op Roland Garros hun eerste ronde in het enkelspel wisten te overleven, bleek dat in het dubbelspel niet mogelijk. De twee Nederlanders verloren met 6-4, 3-6 en 4-6 van landgenoot Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski.

Griekspoor (25) en Van de Zandschulp (26) vormden voor het eerst een koppel op een grand slam. Ze pakten na een break in de openingsgame de eerste set, maar konden niet voor een verrassing zorgen tegen de dubbelspecialisten. Nadat het Nederlandse duo in de derde set nog een break achterstand ongedaan had gemaakt, maakten Koolhof en Skupski het na een uur en 53 minuten af met een smash van eerstgenoemde.

Griekspoor, de nummer 75 van de wereld, was in zijn eerste partij in het enkelspel in vijf sets te sterk voor de Pool Kamil Kamil Majchrzak: 6-4 2-6 4-6 7-6 (3) 6-2. Hij speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaan Brandon Nakashima.

Botic van de Zandschulp staat in de tweede ronde tegenover de Italiaan Fabio Fognini, de mondiale nummer 51. De 26-jarige Nederlander was in ronde één met 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 te sterk voor de Rus Pavel Kotov.

De wedstrijden van de Nederlanders worden woensdag gespeeld.